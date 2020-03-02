عادل امام: عايزيني أموت ليه؟

أعرب الفنان المصري الكبير عادل امام عن دهشته واستغرابه لكثرة الشائعات التي تطارده بين فترة وأخرى تتعلق بوضعه الصحي.

وعلق عادل امام على قناة "MBC مصر" ساخر بالقول: "هما عايزيني أموت ليه؟"، مؤكداً أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة.

وكشف الفنان عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة على سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وخرجت العديد من الشائعات بعد غياب عادل إمام عن تكريم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تواجد نجله رامي وتسلم جائزة الريادة السينمائية بدلا منه.