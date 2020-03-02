ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

عادل امام: عايزيني أموت ليه؟

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 23:09 - 02 مارس 2020
عادل امام عادل امام
جوال
مشاركة

أعرب الفنان المصري الكبير عادل امام عن دهشته واستغرابه لكثرة الشائعات التي تطارده بين فترة وأخرى تتعلق بوضعه الصحي.

وعلق عادل امام على قناة "MBC مصر" ساخر بالقول: "هما عايزيني أموت ليه؟"، مؤكداً أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة.

وكشف الفنان عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة على سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وخرجت العديد من الشائعات بعد غياب عادل إمام عن تكريم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تواجد نجله رامي وتسلم جائزة الريادة السينمائية بدلا منه.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات