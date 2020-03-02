ماذا قال قادة الاحتلال بعد نشر نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي الأولية؟

ما أن أعلنت انتخابات الكنيست الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين بشكل أولي حتى بدأ مسؤولو حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو ومسؤولو معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف في إطلاق تصريحات الانتصار والفرح والسرور بالفوز على معسكر اليسار الذي يترأسه بيني غانتس.

وأظهرت العديد من وسائل الاعلام الإسرائيلية القناة (13 – 12- 11) تفوق معسكر اليمين بـ60 مقعدًا مقابل 54 مقعدًا لليسار الإسرائيلي.

وبعد دقائق من الاعلان عن النتائج الاولية صرح بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود بالقول: "أنا مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية قوي".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينت" أكد: أن بنيامين نتنياهو سيكون رئيس الوزراء القادم" وجاء تصريح بينت قبل اصدار النتائج الرسمية.

بينما سارع رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات بالحديث عن رغبته في الحصول على وزارة المالية في الحكومة المقبلة قائلًا: "سأكون وزير المالية المقبل".

وأوضح نير بركات هدف المعسكر اليميني المتطرف بعد تحقيق الفوز الكبير على معسكر اليسار، مشيرًا إلى أن الهدف القادم هو تشكيل حكومة كبيرة وواسعة النطاق وأن تكون مستقرة.

في المقابل كان هناك فرحة لدى أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي لارتفاع المقاعد التي حصلوا عليها في الكنيست الإسرائيلي.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: "المقاعد التي حققها العرب هي الأكبر منذ أول انتخابات للكنيست الإسرائيلي"

بينما قالت هبة يزبك عضو الكنيست العربي: "نتوقع الحصول على 15 مقعد في الكنيست، الامر الذي يؤدي الى تأثير وقوة للقائمة العربية داخل الكنيست".

وأضافت: "مهمة القائمة العربية مواجهة صفقة القرن والحد من سياسات الاستيطان والسياسات العنصرية تجاه العرب".

فيما أكد عضو الكنيست العربي د. أحمد ا‪لطيبي بأن فوز نتنياهو واليمين المتطرف هو فشل كبير لحزب أزرق أبيض الذي يترأسه بيني غانتس.

نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

وجاءت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي في دورته الـ23 وفقًا للقناة 12العبرية كالتالي:

الليكود 37

أزرق أبيض 33

العمل كيشر / ميرتس 7

شاس 9

يهدوت هاتوراة 7

ليبرمان 6

يمينا 7

عوتسماه يهوديت لم تتجاوز نسبة الحسم ،

القائمة العربية 14

وجاءت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي في دورته الـ23 وفقًا للقناة 12 العبرية كالتالي:

- الليكود: 37

- ازرق ابيض : 33

-القائمة العربية المشتركة: 14

- تحالف العمل جيشر ميرتس: 7

- يهدوت هتوراة: 7

- شاس: 9

- يمينا : 7

- ليبرمان /يسرائيل بيتينو: 6

وهذه النتائج تُشير إلى أن معسكر اليمين متدينين حصل على 60 مقدًا، ومعسكر اليسار وسط عرب (54)

يسرائيل بيتينو/ليبرمان (6 مقاعد)