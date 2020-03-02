عالم أحياء يوضح طريقة مهاجمة فيروس كورونا لجسم الإنسان

يتساءل الملايين من الناس عن كيفية هجوم فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لجسم الانسان، في ظل انتشار العديد من مقاطع الفيديو لأشخاص يسقطون على الأرض فجأة وتظهر عليهم علامات الاعياء الشديد جدًا.

خبراء أطباء أكدوا أن منفذ الاتصال بين جسم الانسان وفيروس كورونا هو عن طريق الرئتين وقد يستهدف الفيروس الكلى أيضا، لكن من الواضح أن العلامات الأكثر شيوعا التي قد تشير إلى الإصابة بالفيروس هي مشاكل في التنفس.

ويعد فيروس كورونا (كوفيد-19) من أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن تنتشر عندما يسعل المريض المصاب أو يعطس، مطلقا الرذاذ الملوث بالفيروس من أنفه أو فمه وهو ما يتسبب بعدوة شخص أخر.

وفقا لأستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة كينغستون مارك فيلدر فإن فيروس كورونا يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين.

وأوضح مارك فيلدر، أن مجموعة الخلايا الأولى هي "الخلايا الكأسية" والأخرى هي الأهداب، قائلًا: "الخلية الكأسية تنتج مخاطا يصنع طبقة غروية رطبة على الجهاز التنفسي، وهذا مهم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الإنسان".

وأضاف أن "الأهداب عبارة عن خلايا ذات شعر قليل عليها تتجه نحو الأعلى، لذا فإن أي مادة سيئة تتعثر في المخاط، مثل البكتيريا والفيروسات، أو جزيئات الغبار، يتم تجريفها باتجاه الحلق، وعندما يسعل المرء، فإنه يبتلع المخاط فيدخل إلى المعدة"، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأمور عادة.

غير أن فيلدر أشار أيضا إلى أن فيروس كورونا الجديد ربما يصيب هاتين المجموعتين من الخلايا بشكل تفضيلي، وهو أمر لوحظ كذلك في حالات فيروس "سارس"، أو المتلازمة التنفسية الحادة، التي نشأت في الصين أيضا، وتسببت بمقتل 774 شخصا في أعقاب حالة التفشي بين عامي 2002 و2003، أي أقل بكثير من الذين سقطوا ضحية فيروس كورونا الجديد.

وباختصار، عندما يصيب فيروس مثل فيروس كورونا الجديد خلية ما، يجبرها على استقبال الآلاف من الفيروسات الأخرى، إذ تتفاعل البروتينات التي على سطح الفيروس ببروتينات الخلية من خلال الالتصاق أو الامتصاص، ثم يبدأ بالتكاثر الفيروسي من خلال استنساخ فيروسات جديدة قبل أن تتحرر من الخلية المضيفة، لتنطلق لمهاجمة الخلايا الأخرى.

وأوضح فيلدر أن المشكلة في فيروس كورونا الجديد "هي أن الفيروس يصيب هذه الخلايا ويبدأ في قتلها، وبما أنها تقتل تلك الخلايا كجزء من عملية التكاثر، فإن الأنسجة تسقط في الرئتين، وتبدأ الرئتان في الإصابة بالانسداد، الأمر الذي يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي".

وبالتالي فإن الجهاز المناعي "يتحول إلى سجن" وقد يتسبب بتلف الأنسجة السليمة.

وألمح فيلدر إلى أن هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن جهاز المناعة يحاول الرد وصد الأذى لأنه يدرك أن الجسم يتعرض للهجوم.

ويعتقد فيلدر أيضا أن جهود الجسم في مكافحة الفيروس يمكن أن تسبب التهابا في الرئتين، مما قد يجعل التنفس أكثر صعوبة.