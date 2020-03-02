نشرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي بشكل أولي حتى اللحظة والتي أظهرت تفوق حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو على حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه بيني غانتس بفارق 3 مقاعد.

نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

وجاءت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي في دورته الـ23 وفقًا للقناة 12العبرية كالتالي:

الليكود 37

أزرق أبيض 33

العمل كيشر / ميرتس 7

شاس 9

يهدوت هاتوراة 7

ليبرمان 6

يمينا 7

عوتسماه يهوديت لم تتجاوز نسبة الحسم ،

القائمة العربية 14

وجاءت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي في دورته الـ23 وفقًا للقناة 12 العبرية كالتالي:

- الليكود: 37

- ازرق ابيض : 33

-القائمة العربية المشتركة: 14

- تحالف العمل جيشر ميرتس: 7

- يهدوت هتوراة: 7

- شاس: 9

- يمينا : 7

- ليبرمان /يسرائيل بيتينو: 6

وهذه النتائج تُشير إلى أن معسكر اليمين متدينين حصل على 60 مقدًا، ومعسكر اليسار وسط عرب (54)

يسرائيل بيتينو/ليبرمان (6 مقاعد)