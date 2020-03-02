الصحة توضح نتائج 12 عينة تم فحصها للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، نتائج 12 عينة من الضفة الغربية وقطاع غزة كان يشتبه بإصابة أصحابها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوزارة إلى أن جميع العينات كانت سلبية بمعنة أن الجميع غير مصاب بفيروس كورونا.

وأكد مسؤول في الصحة لـ"فلسطين اليوم" أن فلسطين خالية تمامًا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصحة أجرت فحص على عشرات العينات من المواطنين وكانت جميعها سلبية أي خالية من فيروس كورونا.

وكان مدير عام دائرة الصحة ياسر بوزية أكد في تصريح سابق لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أنَّ فلسطين خالية تماماً من فيروس كوفيد - 19 والذي عُرف سابقاُ بفيروس كورونا المستجد، مطمئناً المواطنين الفلسطينيين أنَّ الوزارة تبذل جهوداً حثيثة مع منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس داخل فلسطين.

وأشار بوزية إلى أنَّ حادثة إصابة الوفد الكوري الجنوبي الذي زار فلسطين في 8 فبراير لا تشكل خطورة عالية على الفلسطينيين، لاسيما في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذها وزارة الصحة إلى جانب الوزارات ذات العلاقة.

وأوضح أنَّ الوزارة عمدت خلال الفترة التي زار فيها الوفد الكوري الجنوبي الاراضي الفلسطينية لفحص الأشخاص الذين يشتبهم بإصابتهم بالفيروس، لافتاً إلى أنَّ الوزارة اشتبهت في شهر يناير الماضي بإصابة أحد الكوريين –سبق الوفد الذي يدور الجدل حوله- ولدى اجرائها الفحوصات اللازم اثبتت النتائج انه غير مصاب بالفيروس.

واشار إلى أنَّ وزارة الصحة تتعامل بجدية مطلقة مع فيروس كورونا، ووضعت خططاً وبروتكولات طبية وقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس في الاراضي الفلسطينية، من بينها تجهيز اماكن لعزل المرضى، وتجهيز غرف حجر للمشتبه بهم وللقادمين الى الاراضي الفلسطينية.