ريفالدو: ميسي وحيد في برشلونة وفينيسيوس ينتظره مستقبلاً باهراً في الريال

عقب البرازيلي ريفالدو نجم فريق برشلونة السابق، أن برشلونة أهدر فرصة كبيرة يوم أمس بخسارته بثنائية من قبل ريال مدريد في الجولة 26 من الدوي الأسباني (الليجا).

وقال ريفالدو، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لاعبو برشلونة كانوا يعرفون أن مواجهة الكلاسيكو، بمثابة فرصة كبيرة لهم للانفراد بصدارة الليجا". وأضاف: "يجب أن يشعروا أنهم ضيعوا فرصة في مرحلة مهمة من الموسم".

وزاد: "كالعادة كان لدى ميسي مساحة صغيرة للعب فيها". وتابع: "ميسي هو صانع الفارق في برشلونة، وحين يتم الدفاع ضده بشكل جيد، فإن فرص تعرض الخصم للتهديد تقل بشدة، وفي الوقت الحالي هو اللاعب الوحيد الذي يتحمل المسؤولية بالكرة".

وأردف: "إنه يسدد من خارج المنطقة، ويحاول إخلال اتزان مدافعي الخصم، ولا يوجد لاعب آخر في الفريق يبدو قادرًا على مساعدته في ذلك".

وعن مواطنه فينيسيوس، قال: "ما زال صغيرًا جدًا، ولديه الكثير ليتعلمه، قبل أن يصبح نجمًا حقيقيًا".

وواصل: "في الكلاسيكو ركض طوال المباراة، وأرهق دفاع برشلونة، وحصل على مكافأته، بالتسجيل في الكرة التي اصطدمت ببيكيه وتخطت تير شتيجن بشكل مفاجئ".

وختم: "إذا استمر فينيسيوس في العمل بهذه الطريقة، فأنا متأكد بأن مستقبلا مشرقا ينتظره".