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دول أوروبية تقدم أول دفعة مساعدات لمكافحة فيروس كورونا في ايران

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 20:42 - 02 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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قدمت مجموعة من الدول الأوروبية مساء اليوم الاثنين، أول دفعة من المساعدات إلى الجمهورية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك على لسان السفير الايراني في لندن حميد بعيد نجاد الذي أكد أن كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا أرسلوا عن أول دفعة من المساعدات لمواجهة كورونا إلى ايران.

وأشار إلى أن ليلة الاثنين ستصل المساعدات إلى جمهورية ايران، مشيرًا إلى ان المساعدات عبارة عن بعض المعدات الطبية العاجلة من السوق البريطانية لمكافحة الفيروس، إلى جانب الجهود التي يبذلها الخبراء الإيرانيون لتلبية الاحتياجات الداخلية".

 

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