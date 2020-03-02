فيروس كورونا المستجد يصل إلى السنغال عن طريق فرنسا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام سنغالية أن المصاب فرنسي الجنسية قدم إلى البلاد يوم 29 فبراير الماضي قادماً من فرنسا، حيث تم وضعه في الحجر الصحي وحالته مستقرة.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن فريق خبراء من المنظمة وصل اليوم الاثنين إلى إيران لمساعدة سلطاتها في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى إيران بعد ظهر اليوم لإيصال المعدات اللازمة ودعم الحكومة في مواجهة الفيروس".

وأكد أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين مستمر في الانخفاض حيث أكدت بكين تسجيلها 206 إصابات جديدة وهو أدنى معدل منذ 22 يناير الماضي.