هنية يكشف موقف قطر من طلب زيادة المنحة القطرية 100 دولار

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن دولة قطر وافقت على زيادة المنحة القطرية 100 دولار وتمديد العمل بها.

وشدد هنية خلال مقابلة مع "قناة روسيا اليوم" مساء الاثنين، على أن قطر وافقت على طلب الحركة زيادة المنحة القطرية.

وأكد أن العلاقة مع دول الخليج وحركة حماس قوية مشيرًا إلى أن ليس كل دول الخليج لها موقف من حماس".

وحول اختراقات الاحتلال الإسرائيلي أكد اسماعيل هنية، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يبادر بخرق الاتفاقيات والتهدئة مع المقاومة وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال هنية: "جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي اخترق التهدئة في قطاع غزة عندما اغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وحاول اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق".

وأضاف: "هناك توافق فصائلي وطني وتفاهم وطني على أن المصالح العليا للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة تقتضي العمل بالتفاهمات لكن الاسرائيلي هو الذي لا يلتزم، خاصة وأن التفاهمات مر عليها عامين والاحتلال يقوم بتنفيذ التفاهمات بشكل بطئ جدًا.