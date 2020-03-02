ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية لأول مرة منذ 1999

ارتفعت نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، لتسجل أعلى نسبة تصويت منذ العام 1999، حيث بلغت حتى الساعة السادسة نسبة الـ56.3% وسجلت ارتفاعا بنسبة 2.8% عن الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفقًا للمعلومات الرسمية التي صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الإثنين، وصلت نسبة التصويت العامة حتى الساعة الرابعة مساء 47%. وفقاً لموقع عرب 48.

وأوضحت اللجنة أن نسبة التصويت سجلت ارتفاعا بنسبة 2.7% عن الانتخابات الأخيرة، حيث مارس 3,033,521 شخصًا حق الاقتراع من أصل 6,453,255.

وأشارت المعطيات التي وردت من المقر الانتخابي المركزي للقائمة المشتركة، بناء على البيانات التي تصلها من مراكز الاقتراع، إلى أن نسبة تصويت العرب وصلت حتى الساعة الـسادسة نحو 45%، علما بأن نسبة تصويت العرب بلغت 40% في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي عند الساعة السابعة مساءً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت بعد ظهر اليوم، أن نسبة التصويت العامة حتى الساعة الثانية ظهرًا بلغت 38.1% وهي زيادة بـ 1.6% عن الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغت نسبة التصويت العامة حتى الساعة الثانية عشر 27.6%، وهي أكثر بحوالي 1% من نسبة التصويت العامة في انتخابات أيلول /سبتمبر 2019. وهذه النسبة هي الأعلى منذ العام 1999.

وأشارت تحليلات "إسرائيلية" إلى أن نسب التصويت في أوساط التيار الاستيطاني ارتفعت بشكل جدي مقارنة بالانتخابات الأخيرة.