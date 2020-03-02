غانتس يقدم التماس ضد نتنياهو

تقدم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس بالتماس لدى اللجنة المركزية للانتخابات ضد حزب الليكود، بدعوى نشره مقطع فيديو يحرف فيه كلام زعيم الحزب.

وقال الحزب بحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، :" آن الأوان كي يدفع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ثمن أكاذيبه.

وفي وقت سابق الإثنين، بث نتنياهو على حسابه بتويتر مقطع فيديو لغريمه "غانتس" الذي بدا وكأنه أخطأ من فرط التوتر لدى مخاطبته الناخبين وقال "لا تصوتوا لـ أزرق- أبيض".

إلا أن غانتس سارع ونشر الفيديو الكامل الذي بثه على الهواء من سيارته وهو في طريقه لمدينة حيفا لمتابعة سير الانتخابات".

وكتب غانتس على تويتر: "نتنياهو مضغوط، لذلك عاد وبث أخبارا كاذبة مع فيديو مجتزأ وكاذب. إليكم الفيديو الكامل والذي قلت فيه: إذا لم تصوتوا لأزرق أبيض- فسوف نذهب لانتخابات رابعة".

وانطلقت صباح الإثنين، في "إسرائيل" الانتخابات الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتي الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين، دون أن تفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية.