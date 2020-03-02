ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام في مصر خالد مجاهد، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي.

وأوضح المستشار مجاهد، بأن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته إلى مستشفى العزل.

وأكد أن الوزارة أبلغت على الفور منظمة الصحة العالمية بالإصابة الثانية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.