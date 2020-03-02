تونس: الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعود لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وأوضح المكي أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

وقال: "إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فيفري دون اية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ".

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.