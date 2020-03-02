انتهاء موسم هازارد مع ريال مدريد

من المقرر أن يتوجه ايدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الاسباني، يوم الخميس المقبل إلى دالاس الأمريكية، لإجراء عمل جراحي.

كانت إذاعة "أواندا سيرو" الإسبانية قد كشفت عن خبر سفر اللاعب إلى أمريكا لإجراء جراحة، قبل أن يؤكده بعد ذلك ريال مدريد، ورغم ذلك يرفض النادي تقديم أي تفاصيل حول العملية في الوقت الحالي، ولكن فترة غياب اللاعب ستمتد من شهرين إلى ثلاثة، ما يصّعب على هازارد اللعب مرة أخرى هذا الموسم بقميص ريال مدريد، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويعاني هازارد من شق في الشظية في كاحل قدمه اليمنى. وكان اللاعب قد غادر مباراة ليفانتي، في الدقيقة 66، وحل بدلا منه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وغاب هازارد لفترة طويلة منذ بداية الموسم، قبل أن يعود مؤخرًا ويشارك أساسيًا ضد سيلتا فيجو ويصاب من جديد ضد ليفانتي، ليفقد ريال مدريد أهم صفقاته الصيفية.

وكان هناك خلاف في الأسبوعين الماضيين حول طريقة علاج اللاعب، بالخضوع لجراحة أو بالعلاج ببعض الأدوية والتدريبات، قبل أن يستقر الفريق الطبي في النادي على ضرورة خضوع اللاعب لجراحة لإنهاء معاناته بشكل نهائي.