الصحة العالمية: لا ينصح بارتداء الكمامات للأصحاء

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يُنصح بارتداء الكمامات للأصحاء كحماية من الإصابة بـ "فيروس كورونا".

وأوضحت ذلك في منشور توضيحي لصفحة منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه ينصح بارتداء الكمامات فقط بارتدائها عند رعاية شخص يشتبه في إصابته بالعدوى.

واستعرض المنشور أيضا أبرز الإرشادات فيما يتعلق باستخدام الكمامات وسب الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أنه ينصح بارتداء الكمامة للشخص الذي يعاني من أعراض العطس أو السعال، وعندئذ يجب اتباع إرشادات الاستخدام الصحيح للكمامات، كغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي، كما أوضحت بالتفصيل في منشورها خطوات ارتداء ونزع الكمامات بشكل صحيح.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".