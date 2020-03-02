وفاة طفل لاجئ أثناء عبوره من تركيا الى اليونان

لقي طفل مهاجر حتفه اليوم الاثنين غرقاً في حر اليونان، حيث تعتبر الحالة الأولى منذ أعلنت تركيا فتح الحدود إلى أوروبا من أجل السماح لهم بالهجرة إلى حيث يريدون.

و كانت تركيا فتحت الحدود الى أوروبا لأكثر من عام نتيجة اتفاقيات دولية، وقد فشلت مؤخراً نتيجة عدم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين في تركيا،كما وأن تركيا استقبلت ما يزيد عن 4 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة لتكون أكثر دولة تستقبل لاجئين.

وكانت السلطات اليونانية أطلقت النار والقنابل تجاه ألاف اللاجئين على الحدود بين تركيا واليونان حيث يتواجد ما يزيد عن 100 ألف لاجئ ينتظرون السماح لهم بالعبور إلى الأراضي اليونانية من أجل إكمال طريقهم إلى باقي الدول الأوروبية .

من جهتها صدرت السلطات اليونانية بياناً توضيحياً بشأن وفاة الطفل في جزيرة ليسبوس إحدى الجزر في اليونان، أشارت فيه الى أنخفر السواحل اليونان رصد قارب داخل البحر وتوجه إلى المكان تبين بأن جميع الركاب وقعوا من القارب نتيجة خلل في القارب أدى إلى انقلابه بعدما اقترب من جزيرة ليسبوس اليونانية .

وأضافت الشرطة بأنها تمكنت من إنقاذ 47 لاجئاً مهاجراً من تركيا إلى اليونان ولم تذكر جنسية الأشخاص , وتوفي طفل نتيجة تأخر عملية الإنقاذ ما ادى لوفاته .

وبحسب صحيفة رويترز فإن الشرطة اليونانية أبلغتها بوصول ما يقارب 1000 لاجئ على الأقل إلى جزر إيجه شرق اليونان منذ صباح يوم أمس الأحد .