الاقتصاد تحّذر من استهلاك وتسويق حمّص "إسرائيلي"

دعت وزارة الاقتصاد في فلسطين، المواطنين والتجار إلى عدم استهلاك وتسويق حمّص "الصبار" الإسرائيلي المنتج في العبوة ذات 400 غرام؟

ويحمل المنتج الاسم التجاري "أبو مروان"، والذي تنتهي صلاحيته في 26 آذار الجاري، وهناك احتمالية لاحتوائها على جرثومة "ليستيريا" المستوحدة في دفعة الإنتاج التي تحمل الرقم (0044196508).

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن طواقمها باشرت بسحب المنتج وعينات من كافة الأصناف التي تنتجها الشركة الإسرائيلية (تسبار)، لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، حفاظاً على صحة المواطنين، داعية الجمهور للاتصال عبر الرقم المباشر (129) للإبلاغ عن وجود أي عبوة في المحلات التجارية.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن احتواء عدد من المنتجات الإسرائيلية على بكتيريا "سالمونيلا" في منتوجات الحمص والطحينة والألبان.