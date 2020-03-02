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ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:38 - 02 مارس 2020
دولار-عملات دولار-عملات
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يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، حيث صعد في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنكي العربي الإفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

وبدأ سعر الدولار خلال آخر 10 أيام في وقف هبوطه أمام الجنيه بل بدأ سعره في الارتفاع بمصر، حيث ارتفع سعر الدولار خلال آخر 10 أيام أمام الجنيه بحوالي 9 قروش كاملة.

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