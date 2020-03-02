وزارة الزراعة بغزة توضّح أسباب التباين في أسعار الخضروات والدواجن!!

قالت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، إن الخضروات متوفرة في الأسواق بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي في غزة يحقق اكتفاء ذاتيًا في معظم المحاصيل.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات يأتي بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب أسباب أخرى.

وشهدت أسواق غزة ارتفاعًا في سعر البصل خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الكيلو (3 شواقل)، إلى جانب ارتفاع سعر "الفليفلة" والباذنجان والفلفل.

وأوضح البسيوني، أن الارتفاع في منتج البصل سببه الفترة الانتقالية بين نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الثانية، مبينًا أن كميات كبيرة منها إلى السوق لتعود إلى أسعارها الطبيعية.

على الصعيد ذاته، شهدت أسواق قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا في أسعار الدواجن والحبش، ما يؤثر سلبًا على أصحاب المزارع ويكبّدهم خسائر كبيرة، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عن نفوق مئات الدواجن جراء المنخفضات الجوية.

وأكد البسيوني، أن ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن والحبش مرتبط بالظروف الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن انعدام القدرة الشرائية للمواطن الغزي تُعدّ سببًا رئيسيًا في تباين الأسعار.

وتوقع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الأيام المقبلة، لافتًا أنه منذ الأمس واليوم بدأت الأسعار تتعافى لتعود إلى معدلها الطبيعي.

وحول خسائر أصحاب المزارع، تابع: "الوزارة تساعد المزارعين في غزة بالتواصل مع المؤسسات الداعمة لهم والمانحة، بيدّ أنّ الحصار المفروض على قطاع غزة يحول دون ذلك".

ولم تتجاوز أسعار الدواجن منذ نحو شهر (10 شواقل) للكيلو الواحد، ما يراكم الخسائر المادية على كاهل المزارعين، في الوقت الذي يطالب فيه مربي الدواجن برفع الأسعار وزارة الزراعة وتعويضهم عن خسائرهم.

أوضحت وزارة الزراعة بغزة، في تصريح سابق لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن الخسائر تلحق المزارعين تأتي لعدة أسباب منها انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، ونفوق الدجاج جراء المنخفضات الجوية ما يؤثر على أسعار الطلب على الدواجن بتدنيها.

وقالت، إنه لا يوجد إحصائية دقيقة للخسائر التي لحقت بمربي الدواجن في قطاع غزة، لافتًا أن الأضرار تركزت على المزارع التي لم تتخذ تدابير الحماية.

وحول ارتفاع تكلفة الدواجن بالنسبة للمزارع، أوضحت أن تربية الدواجن في فصل الشتاء تحتاج لتكلفة أعلى من فصل الصيف، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرارًا في أسعار الدواجن.

وأكدت أن وزارة الزراعة تحاول تحقيق الرضا بين المواطن والمزارعين بالوصول إلى "نقطة المنتصف"، متوقعًا أن تتحسن الأسعار بما يخدم المزارعين في الأيام المقبلة.

وعن تعويض خسائر المزارعين جراء المنخفض، بيّن أن هناك صندوق لدعم المخاطر للمزارعين، مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعليه بسبب الظروف السياسية في قطاع غزة.

ويتعرض مربو الدواجن في قطاع غزة للعديد من العوائق منها، أزمة الغاز التي يمر بها قطاع غزة منذ أسابيع، ناهيك عن استمرار قطع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود، فيما يتكبدون خسائر مادية خاصة في فصل الشتاء جراء ضعف إمكانيات المزارع وعدم مقدرته على تحمل موجات الصقيع والأمطار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة.

يشار أن قطاع غزة يستهلك ما يقارب (60 ألف) دجاجة يوميًا، ما يعادل مليونين دجاجة شهريًا، بمتوسط وزن (كيلو و700 جرام) لكل دجاجة.

إليكم أسعار الدجاج ومشتقاته بالكيلو في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 3/2/2020: