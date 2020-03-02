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نتنياهو: "صفقة القرن" هي فرصة بالنسبة ل "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:27 - 02 مارس 2020
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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وصف رئيس حكومة الاحتلاا، "بنيامين نتنياهو" بأنها "صفقة القرن" هي فرصة القرن بالنسبة لـ"إسرائيل".

و أكد نتنياهو في تصريح له اليوم الاثنين بأنه وبعد استكمال عملية رسم الخرائط، ستفرض "اسرائيل" سيادتها على الأراضي التي قضت خطة السلام الأمريكية بضمها، وأن الولايات المتحدة ستعترف بذلك.

و نقلت قناة كان العبرية عن "نتنياهو" قوله في كلمة له بمؤتمر اللوبي الأمريكي المؤيد لـ"إسرائيل" (ايباك)، الليلة الماضية: "هذا سيكون يومًا تاريخيًا، بحيث تتغير خارطة الدولة ويتغير مستقبلها على النحو الجيد".

وتابع: إسرائيل ستُبقي الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وأنها على استعداد لخوض التفاوض معهم على أساس "صفقة القرن".

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