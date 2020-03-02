انتهاء لقاء هنية ولافروف وهذا ما توافقا عليه..!

انتهى ظهر اليوم الاثنين 2/3/2020، في موسكو اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي تم بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.

وبحث الجانبان في ثلاث ملفات رئيسة، وهي: صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين؛ حيث شهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث.

وقد شارك في اللقاء أيضًا نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم الخارج د. ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية د. موسى أبو مرزوق.









