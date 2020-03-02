قناة عبرية: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست 14.5%

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، بأن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ 23 بلغت حتى الساعة 10 صباحا 14.5%.

وأشارت القناة، أن نسبة التصويت أقل بـ 0.5% من نسبة نفس الفترة في الانتخابات السابقة التي جرت في نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر الماضيين.

ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ أمس الأحد، طوقًا أمنيًا شاملًا على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيستمر ذلك حتى منتصف الليلة المقبلة.

وجرت الانتخابات السابقة، في نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر الماضيين، فين حين لم تفلح الكتل اليمينية أو الوسط واليسار في تشكيل الحكومة، وسط تراشقات حادة أدخلت "إسرائيل" في أزمة داخلية وخارجية.

ويعتبر حزبا الليكود و"أزرق- أبيض" من أكبر المنافسين من بين القوائم المشاركة في الانتخابات، ثم تأتي القائمة العربية المشتركة التي من المتوقع أن تحصد نحو 15 مقعدًا وتمثل القوة الثالثة على خارطة الانتخابات.