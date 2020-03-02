استنفار "فيروس كورونا" يضع حداً للقطيعة بين غزة ورام الله والإعلان عن حالة الطوارئ

تحركات مكوكية شرعت بها وزارة الصحة برام الله لتقديم المساعدة لقطاع غزة ، خشية "فيروس كورونا" ، كخطوة تعد هي الأولى من نوعها منذ سنوات الإنقسام ، لمكافحة الفيروس والذي يطلق عليه البعض "بالوباء" كونه بات ينتشر بين كافة دول العالم .

وفد طبي من رام الله قدم لقطاع غزة، لتفقد كافة مراكز الرعاية والحجر الصحي بغزة ، وإرسال عينات 5 حالات تم حجرها في غزة لمختبرات رام الله ، ومؤتمر صحفي مشترك للتحذير والإعلان عن كافة الاجراءات الوقائية المشتركة لمكافحة الفيروس دون انفصال بين غزة ورام الله .

د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أكد أنه ومنذ اليوم الأول للإعلان عن المرض بدأت وزارة الصحة بإتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والتي بدأت بإجراء فحوصات لكافة العائدين من الصين في البداية ، لتتسع الدائرة وتشمل كافة الدول التي أُعلن فيها عن اكتشاف المرض .

وأوضح د. القدرة خلال تصريحات خاصة له اليوم، أنه بالإضافة إلى إجراء الفحوصات سارعت الوزارة لإنشاء مركز الحجز الصحي في معبر رفح البري، والذي يتسع لـ 52 غرفة حجر ، وبطاقم مدرب ، بالإضافة إلى كافة التجهيزات الصحية والفنية.

وأشار إلى أنه تم انشاء مستشفى ميداني في منطقة معبر رفح ومستشفى ميداني آخر في أريحا، مشدداً على وجود اتصال مباشر بين وزارة الصحة في رام الله وغزة وعلى اتصال دائم مع الصحة العالمية.

وجدد القدرة، تأكيده على خلو الأراضي الفلسطينية من "فيروس كورونا" .

وأكدت وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقد بين صحة رام الله وغزة اليوم ولأول مرة منذ سنوات، أن ما تقوم به الوزارة حالياً هي إجراءات احتياطية وحتى الآن لم تسجل أي إصابة في الضفة وغزة ، مبينةً أنه سيتم تزويد قطاع غزة بالمعمل الخاص بفحص "كورونا".

وبين مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، ومسؤول ملف كورونا كمال الشخرة أن الوزارة تجري تقييماً لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال الشخرة : "جئنا لقطاع غزة للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة، مؤكداً أن فلسطين بجناحيها الضفة وغزة خالية حتى اليوم من الكورونا".

وأوضح أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

ونوه إلى أن جولة وفد صحة رام الله تم خلالها الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، مشيراً إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.