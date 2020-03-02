منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 48 وقتًا خلال شهر شباط

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 48 وقتًا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وبينت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لـ "حجج واهية" متجاهلًا بذلك مشاعر المسلمين والقوانين والشرائع والمواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة.

واعتبرت أن سلطات الاحتلال طوال شهور السنة تعمدت "هذه السياسة المبرمجة في خطوة تصعيدية منها من أجل إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان المسجد الإبراهيمي؛ لا سيما الأذان والترميمات".

وفرضت سلطات الاحتلال تقسيميًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الإبراهيمي بعد مجزرة "الحرم الإبراهيمي" عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية، واستباحته بشكل كامل للمستوطنين.