سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من الضفة والقدس والداخل المحتل عام 1948وقطاع غزة، يدخلون اليوم الثاني من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم الأسيرين يحيى اغبارية ومحمد جبارين من منفذي عملية معسكر جلعاد البطولية عام 1992م.

والأسرى هم:

الأسير يحيى مصطفى اغبارية (52 عامًا) من قرية المشيرفة المحتلة، المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 1992، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية جلعاد البطولية، وأمضى 28 عامًا في السجون.

والأسير محمد توفيق سليمان جبارين من الداخل المحتل عام 1948م والمعتقل عام 1992 ومحكوم بالمؤبد مدى الحياة ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 عامًا وأمضى 28 عامًا في السجون.

الأسير أشرف عبد القادر حسين حجاجرة (37 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير خالد محمد عبيد الله نواورة (59 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير محارب عبد القادر محمد دعسات (52 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد خليل موسى بدر (33 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 45 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

الأسير أدهم طلال سلامة أبو فريح من شمال القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عامًا في السجون.