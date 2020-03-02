نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2020/3/3.

وأوضحت في بيان صحفي لها، أن السفر سيكون للحافلتان الثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (2020/6).

وأشارت إلى أن الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/7).

ونوهت لضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مبينة أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت الداخلية، أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعية المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأهابت بالمسافرين إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على كشف الأسماء (2020/6) اضغط هنا