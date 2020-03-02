الأسير موفق عروق.. بين عذابات السجن وسنديان السرطان

أكدت مؤسسة مهجة القدس، أن هناك ما يزيد عن 700 حالة مرضية داخل سجون الاحتلال، من بينهم الأسرى يسري المصري ومعتصم رداد ورشدي أبو مخ ومراد أبو معيلق وأبرزهم اليوم الأسير المريض موفق عروق الذي يتجاوز الـ 77 من عمره.

والأسير عروق من سكان الناصرة في الداخل المحتل والمعتقل منذ العام 2003م، والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، وتم تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد أن ظهرت مضاعفات خطيرة على حالته الصحية حيث تبين إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة وخضع لعملية جراحية في المعدة، وكذلك ورم سرطاني في الأمعاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، أنه تم نقله ما بين عيادة سجن الرملة ومستشفى "برزلاي" رغم صعوبة وضعه الصحي والحرج ولاتزال حالته الصحية في تراجع مستمر.

وأَضاف أن إدارة مصلحة السجون تتعمد وتتمادى في عنجهيتها والتضييق على الأسرى وتمارس عليهم أبشع أنواع الجرائم، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع الأسرى المرضى كحقول تجارب ولا تقدم لهم العلاج المناسب والناجع للآلام والأوجاع،

وحذر الزعانين، من خطورة الوضع الصحي للأسير عروق وأن لا يكون هو الرقم 223 من شهداء الحركة الأسيرة.

ودعا جميع المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على إدارة مصلحة السجون الصهيونية للإفراج عن الأسير عروق، وأن لا تقف صامتة ومغمضة عينيها عن جرائم الاحتلال بحق أسرانا الأبطال داخل السجون.