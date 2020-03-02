استجابة لدعوات جماعات الهيكل.. اقتحامات جماعية للأقصى اليوم

استجابة لدعوات جماعات "الهيكل , نفذت جماعات "الهيكل" المزعوم صباح اليوم الاثنين 2/3/2020، اقتحامات جماعية لساحات باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع افتتاح صناديق الاقتراع للكنيست، حيث وفرت شرطة الاحتلال الحراسة والحماية للمستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم.

وأتت هذه الاقتحامات بعد دعوات جماعات "الهيكل" التي توجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنصارها ولليهود بالمشاركة في الاقتحامات الجماعية لساحات الحرم في يوم الانتخابات، على أن تتواصل الاقتحامات خلال عيد" البوريم" المساخر في يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" و"اتحاد منظمات الهيكل"، دعت المستوطنين والطلاب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية والجمهور الإسرائيلي إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للأقصى بالفترة الصباحية وفي ساعات الظهر أيضا والتي سيشارك فيها أيضا حاخامات "منظمات الهيكل".

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اقتحم العشرات من المستوطنين ساحات الحرم من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الشرطة، التي وفرت الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم لساحات الحرم.