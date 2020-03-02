شركة الطيران "الإسرائيلية" توقف رحلاتها الجوية لأوروبا بسبب كورونا

أوقفت شركة الطيران "الإسرائيلية العال"، اليوم الاثنين، رحلاتها الجوية إلى معظم دول أوروبا، جراء الانخفاض الحاد في عدد المسافرين خشية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الشركة أضافت العديد من الدول الأوروبية للقائمة التي لم تشملها وزارة الصحة الإسرائيلية في تحذيراتها من السفر إليها، مبينة أنه تم توقيف الرحلات لمدن أوروبا مثل لندن وفرانكفورت وفيينا وهي من المدن غير المدرجة في قائمة وزارة الصحة.

وأضافت شركة الطيران، إنها تدرس تسريح 1000 عامل لديها بسبب عدم حاجتها إليهم في ظل تراجع عدد الرحلات الجوية.

وسمحت "العال"، لمن بحوزتهم تذاكر طيران بتجميدها مؤقتا في ظل الأزمة الحالية، وسط توقعات بأن تلغي رحلات جوية إضافية لدول أخرى في الأيام المقبلة.