الأسير المجاهد محمود العملة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد محمود عبد العفو محمد العملة (32 عاماً)؛ من بلدة بيت أولا قضاء مدينة الخليل وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته خمسة عشر شهراً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/12/2018م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير المحرر العملة تعرض لإصابة في عينه وكدمات في أنحاء جسده أثناء الاعتداءات الهمجية لوحدات القمع الصهيونية المسماة (اليماز) التابعة لمصلحة السجون على الأسرى في سجن عوفر في شهر يناير 2019م، وهو شقيق الأسير المريض الشهيد محمد عبد العفو العملة شهيد الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود العملة ولد بتاريخ 12/02/1988م؛ وهو متزوج، وأب لثلاثة أبناء، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني مرتين على خلفية عضويته في حركة الجهاد الإسلامي حيث أمضى في الأسر نحو أربعة أعوام، وأفرج عنه من سجن عوفر.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر محمود العملة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.