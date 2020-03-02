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الداخلية: الاعتداء على المواطنتين اليابانيتين سيتم التعامل معه في إطار القانون

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:44 - 02 مارس 2020
ضورة من الفيديو ضورة من الفيديو
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أكدت وزارة الداخلية، أن الاعتداء على المواطنتين اليابانيتين في مدينة رام الله، سيتم التعامل معه في إطار القانون.

واستنكرت الداخلية الاعتداء مؤكدة انه يعد تصرفا فرديا ولا يمثل اخلاق وثقافة وتقاليد الشعب الفلسطيني في احترام ضيوفه.

وقال الناطق الاعلامي باسم الداخلية العميد غسان نمر، إن يجب تذكر الأدوار الهامة التي يقوم به المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية، وأن الحكومة تضع جميع امكانياتها لرعايتهم والسهر على أمنهم.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مساء أمس مقطع فيديو يظهر اعتداء سيدة، على مواطنتين يابانيتين تقيمان في مدينة رام الله منذ عدة سنوات، وتعملان في مؤسسة يابانية تنفذ مشروعا لدعم الفلسطينيين

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