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عملية محفوفة بالمخاطر ..زراعة رئتين لمريض مصاب ب"كورونا" في الصين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:40 - 02 مارس 2020
كورونا في كوريا الجنوبية كورونا في كوريا الجنوبية
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تمكن أطباء صينيون بمستشفى الشعب فى مدينة "ووشى" شرقى الصين من اجراء عملية زرع رئتين لمريض مصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

 وذكرت السلطات - فى بيان اليوم - أن العملية استغرقت 5 ساعات وأجراها فريق جراحي بقيادة تشن جينغ يوي نائب رئيس مستشفى مدينة "ووشي"، وأن الرئتين جاءتا من متبرع ميت دماغيا وتم نقلهما بقطار عالي السرعة من خارج المقاطعة.

وأوضح المستشفى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم تشخيص إصابته بالفيروس يوم 26 يناير، لكن العديد من نتائج اختبار الحمض النووي جاءت سلبية بعد تركيب قنية قصبة هوائية له ودعم الأكسجة الغشائية خارج الجسم والعلاج بالعقاقير، غير أنه عانى من خلل وظيفي رئوي خطير.

وقال تشن "كانت عملية جراحية محفوفة بالمخاطر، حيث كان على جميع الجراحين البقاء في غرفة ضغط سلبي طوال العملية وهم يرتدون بدلات واقية كاملة للجسم"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا بدنيا ونفسيا كبيرا، وأضاف أن حالة المريض مستقرة حاليا حيث تعمل الرئتان المزروعتان بشكل جيد.

وفى سياق منفصل، أعلنت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني إرسال أكثر من 4 آلاف فرد من المهنيين الطبيين على 3 دفعات للمشاركة في المعركة ضد الفيروس في مدينة ووهان (مركز تفشى كوفيد-19) منذ يوم 24 يناير الماضي.

 

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