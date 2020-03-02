الصحة تجري تقييمًا لجهوزية قطاع غزة لمواجهة "كورونا"

أفاد وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تجري تقييمًا لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا كمال الشخرة، إنه بتوجيهات من وزيرة الصحة مي الكيلة، قدم إلى قطاع غزة للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أن فلسطين بجناحيها الضفة وغزة خالية حتى اليوم من عدوى كورونا.

وأوضح الشخرة، أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين.

ولفت إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.