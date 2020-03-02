مدير ملف كورونا برام الله يصل غزة للاطلاع على الاستعدادات لمكافحة "الفيروس"

قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا "كمال الشخرة"، إن الوزارة تجري تقييماً لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف الشخرة في تصريح صحفي، أنه بتوجيهات من وزيرة الصحة مي الكيلة، قدم إلى قطاع غزة للاطّلاع عن كثب على استعدادات مراكز الوزارة لمواجهة الفيروس والتزامها بالتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة، مؤكداً أن فلسطين بجناحيها الضفة وغزة خالية حتى اليوم من الكورونا.

وأشار إلى أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

ولفت الشخرة إلى أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، مشيراً إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

والتقى الشخرة مع نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ضهير، وأطلعه على الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا بما فيها مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة في معبر رفح لاستضافة القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها الفايروس، والمكون من 52 غرفة بكامل تجهيزاتها الفندقية والصحية الاحترازية.