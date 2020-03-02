مهجة القدس: الأسير محمد جبارين يدخل عامه الـ (29) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد محمد توفيق سليمان جبارين (68 عاماً) من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل أنهى ثمانية وعشرين عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع وعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 02/03/1992م، وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات؛ بالإضافة إلى ستة عشر عاماً أخرى، بتهمة تنفيذه مع الشقيقين الأسيرين إبراهيم ومحمد سعيد إغبارية ويحيى إغبارية لعملية معسكر جلعاد التي نُفذت بتاريخ 15/02/1992م، والتي أدت لمقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة آخرين، وتم اغتنام أسلحتهم.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد توفيق جبارين من مواليد عام 1952م، وهو متزوج، ولديه (7) أبناء، ويقبع حالياً في سجن جلبوع، وهو من قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.