أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 2/3/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس ، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبنت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

ولم تسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث مرورية.