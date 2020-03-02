"فيروس كورونا": نسبة الشفاء مطمئنة

بعث باحثون طبيون، مطمئنة حول نسب التشافي من "فيروس كورونا" المستجد الذي يجتاح العالم بلا هوادة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رئيس قسم الإحصاءات في منظمة الصحة الدولية، روبرت كوفي، قوله إن نحو واحد بالمئة فقط من مصابي كورونا يفارقون الحياة، فيما يتماثل البقية للشفاء.

وأوضحت أن احتمالات الوفاة تخضع لعدة عوامل، أبرزها "السنّ، الجنس، الصحة العامة، النظام الصحي".

ولفت كوفي إلى أن "أدنى معدلات الوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، إذ كان هناك 8 حالات وفاة بين كل 4500 حالة إصابة".

وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعا بخمسة أمثال على الأقل بين المصابين بداء السكري أو الارتفاع في ضغط الدم، أو من يعانون من مشاكل في القلب أو التنفس.

وأشار إلى أن الوفيات بين الرجال فاقت مثلها بين النساء.

وأقرّ كوفي بأن جميع هذه الإحصائيات والأرقام، لا تعني تأكيدها ودقتها بشكل تام بالضرورة، مضيفا: "ليس لدينا صورة كاملة لاحتمال الوفاة الذي تواجهه كل فئة من الأشخاص في كل مكان".

ونوّه إلى أن الحديث عن الفئات العمرية، قد يختلف من منطقة إلى أخرى، موضحا أن من يبلغ من العمر 80 عاما في الصين، قد لا يواجه الأخطار نفسها لنظرائه في السن بأوروبا، وأفريقيا.