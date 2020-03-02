مراكز الاقتراع "الإسرائيلية" تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات الكنيست

انطلقت الانتخابات الـ 23 للكنيست "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، بفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة.

ووفق يديعوت أحرونوت العبري، تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 10 من مساء اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه حيث تم تجهيز أكثر من 10631 مركز اقتراع في جميع المناطق، إلى جانب 16 مركزًا لمن تم وضعهم في الحجر الصحي جراء "كورونا".

وولفت الموقع الالكتروني، أنه يحق لـ 6،453،255 "إسرائيلي" المشاركة في التصويت بانتخابات الكنيست.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتنافس فيها 29 قائمة مختلفة في جولة الانتخابات الجديدة بغضون عام، بعد فشل الأحزاب "الإسرائيلية" في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة.

على الصعيد ذاته، يفرض الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ أمس الأحد، طوقًا أمنيًا شاملًا على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيستمر ذلك حتى منتصف الليلة المقبلة.

وجرت الانتخابات السابقة، في نيسان/أبريل وايلول/سبتمبر الماضيين، فين حين لم تفلح الكتل اليمينية أو الوسط واليسار في تشكيل الحكومة، وسط تراشقات حادة أدخلت "إسرائيل" في أزمة داخلية وخارجية.

ويعتبر حزبا الليكود و"أزرق- أبيض" من أكبر المنافسين من بين القوائم المشاركة في الانتخابات، ثم تأتي القائمة العربية المشتركة التي من المتوقع أن تحصد نحو 15 مقعدًا وتمثل القوة الثالثة على خارطة الانتخابات.