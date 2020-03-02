الطقس اليوم الاثنين 3/2/2020: ارتفاع درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين 3 /2/2020، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهاراً، وبارداً في ساعات الليل.

أما غدًا الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً.

وفي يوم الأربعاء المقبل، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صافية، ومعتدلة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلًا.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ودافئاً نسبياً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على بعض المناطق.