ريال مدريد يحسم الكلاسيكو لصالحه بهدفين نظيفين امام برشلونة

تلقى برشلونة هزيمة، مساء اليوم الأحد، من غريمه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقرر المدرب الإسباني كيكي سيتيين إشراك مارتن برايثويت في الدقيقة 70، وكانت البداية مرعبة عندما اقترب من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد أقل من دقيقة على دخوله.

وكان الرد قاسياً من قبل ريال مدريد عندما افتتح التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 72.

وسجل اللاعب المدريدي ماريانو دياز الهدف الثاني في نهاية الشوط، معلنًا الفوز على منافسه برشلونة.

وبذلك يحسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه، ليعود الريال في صدارة الدوري الاسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.





