دراسة أمريكية تدحض علاقة المشي بإنقاض الوزن!!

أكدت دراسة صحية، أجرتها، جامعة بريغهام يونغ الأميركية، أن المشي كالرياضة لا ينقص وزن الانسان، ضاربة بعرض الحائط كل المفاهيم الراسخة منذ عقود.

ووفق ما نشرته "ديلي ميل البريطانية"، فقد أكدت الدراسة أن سر الحفاظ على جسد مثالي يكمن في الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها، مشيرة إلى أن إنقاص الوزن يعتمد فقط على تلك السعرات.

وأوضح الدراسة، أن المشي 10 آلاف خطوة لا تحرق إلا 500 سعرة حرارية، ما يعادل وجبة بطاطس مقلية كبيرة من مطاعم الوجبات السريعة.

وأشارت إلى أن قطع المسافات سيرًا على الأقدام غير كافٍ لضمان نحافة الجسم.

ولفتت الدراسة، أنه لا يوجد قدر محدد من المشي لمنع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، مبينة أنه يرتكز على مقدار الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتويها الطعام.