عباس يصف إضراب الأطباء في الضفة بـ"الحقير" والنقابة ترد

ووصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إضراب الأطباء في الضفة الغربية المحتلة بـ"الحقير".

وقال عباس خلال كلمة له بمقر الرئاسة برام الله مساء الأحد موجها حديثه للأطباء: "أن تعلنوا الإضراب في هذا الوقت، صفقة العصر، والحصار الاقتصادي والمالي، ثم الكورونا الأصل أن تعمل وليس أن تضرب ولا نعلم متى سيصل إلينا، ولا يوجد مصل أو تطعيم".

وأضاف عباس: "الطبيب يضرب في هذا الوقت العصيب، والمفروض أن يعمل أول واحد، ويطالب براتب 200% في وقت عندنا فيه أزمة مالية ولا نستطيع دفع 60%".

وأضاف: "هذا موقف غير إنساني وغير مسؤول، مع أنني جلست معهم ووعدوني بوقف الإضراب، مع صدور قرار من المحكمة ومع ذلك يضربون، وهذا عيب".

وفي السياق أصدرت أصدرت نقابة الأطباء، مساء اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، رداً على تصريحات الرئيس محمود عباس، والذي وصف فيها إضرابهم بـ "الحقير واللا أخلاقي".

وأكدت النقابة في بيانها، أن من أوصل رسالة النقابة للرئيس عباس، خان الأمانة، ونقلها مغلوطة.

وأكدت النقابة استعدادهم الفوري للجلوس مع الرئيس عباس، وتوضيح الأمر، وأنهم سيقبلون بحكمه، تجاه الرسالة الحقيقية للنقابة.