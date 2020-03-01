صدق أو لا تصدق.. المشي لا ينقص الوزن!

كشفت دراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن تجربة أجرتها جامعة بريغهام يونغ الأميركية، أن المشي كالرياضة لا ينقص الوزن.

وضربت الدراسة بعرض الحائط كل المفاهيم الراسخة منذ عقود في عالم انقاص الوزن.

وأكدت الدراسة بحسب الديلي ميل أن سر الحفاظ على جسد مثالي يكمن في الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها، حيث يعتمد إنقاص الوزن فقط على تلك السعرات.

وأشارت إلى أن المشي 10 آلاف خطوة لا تحرق إلا 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل وجبة بطاطس مقلية كبيرة من مطاعم الوجبات السريعة، وأن قطع المسافات سيراً على الأقدام غير كافٍ لضمان نحافة الجسم.

وبحسب الدراسة كذلك فإنه لا يوجد قدر محدد من المشي لمنع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، مشيرةً إلى أن الأمر برمته يعتمد على مقدار الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها.