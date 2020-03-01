تشكيلة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلن فريقا ريال مدريد وبرشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستعلب موقعة الكلاسيكو اليوم الأحد.
ونشر حسابا الناديان تشكيلة كل من فريق ريال مدريد وفريق برشلونة، في المباراة التي ستحدد متصدر الليغا الاسباني.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
في خط الدفاع: رافائيل فاران – سيرخيو راموس – داني كارفاخال – مارسيلو.
في خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي.
في خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – فينيسيوس جونيور.
فيما جاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيغن
في خط الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جوري ألبا – نيلسون سيميدو.
في خط الوسط: فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – آرثر ميلو
في خط الهجوم: أنطوان غريزمان – ليونيل ميسي – أرتورو فيدال.