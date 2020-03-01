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مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:50 - 01 مارس 2020
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استطاع نادي مانشستر سيتي أن يتوج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر سبعة أعوام.

جاء ذلك بفوزه الصعب على أستون فيلا 2-1، الأحد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجِلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقدم مان سيتي بهدفي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (20) والإسباني رودري (30)، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا (41).

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة الى سبعة وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1996.

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