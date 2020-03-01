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يونايتد ينجح بخطف التعادل من ايفرتون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:38 - 01 مارس 2020
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نجح نادي مانشستر يونايتد بتحقيق تعادل من مباراة صعبة أمام نادي ايفرتون بنتيجة 1-1 بالدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل نادي ايفرتون الهدف الأول في الدقيقة الثالثة وبعد خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس يونايتد.

ومنح الوافد الجديد برونو فرنانديز، لاعب الوسط البرتغالي الذي أعطى يونايتد الإبداع المفقود، التعادل بتسديدة قوية منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

وكانت النهاية مثيرة بسبب حكم الفيديو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل كالفيرت ليوين من كرة اصطدمت بهاري ماغواير ومرت من أمام سيغوردسون الذي كان جالسا على الأرض لتتجه نحو الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

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