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نتنياهو يتعهد بضم المزيد من أراضي الضفة الغربية حال انتخابه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:03 - 01 مارس 2020
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه ينوي ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية "في غضون أسابيع" حال انتخابه مجددًا.

وأضاف نتنياهو، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية على رأس أولوياته ومن بين "أربع مهمات كبرى فورية" يعتزم القيام بها.

وأشار إلى أن قرار الضم "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قاعدة نتنياهو اليمينية قبل يوم من انتخابات "الكنيست" التي تجري غدا الإثنين.

والجدير بالذكر، أن نتنياهو قضى 14 عاما كرئيس للوزراء، وهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ دولة الاحتلال الذي يواجه اتهامات بالفساد وهو في منصبه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 17 من الشهر الحالي.

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