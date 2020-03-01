5 اسباب وراء تحسين سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي تحسنًا ملحوظًا منذ عدة أيام خلافًا لما كان عليه في شهر يناير 2020 والذي كان يبلغ (3.4 أما في الاول من مارس تحسن السعر بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 3.6).

ورغم التوقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل لأسباب مختلفة وهو ضعف الصادرات بسبب انتشار فيروس كورونا في دول عديدة في العالم إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي حافظ على قيمته بل تحسن بشكل ملحوظ.

اسباب تحسين صرف الدولار مقابل الشيكل

وحول اسباب تحسن سعر الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي يرى الخبير المالي أمين أبو عيشة أن هناك 5 أسباب وراء تحسن سعر الدولار أهمها وأبرزها تحول المستثمرين في الشركات العاملة في الاقتصاد الامريكي من شراء الأسهم إلى شراء الدولار خشية من استمرار خسارة الأسهم.

وأوضح أبو عيشة في تصريح لفلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن العلاقة بين سعر الأسهم وسعر الدولار علاقة عكسية كلما انخفضت الأسهم ارتفع الدولار، والسبب في ذلك حول تحول المستثمرين في الشركات الاقتصادية الكبرى من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في العملية النقدية.

وأشار إلى أن قيمة الأسهم في الشركات العاملة في الاقتصاد الأمريكي خسرت في الفترة الماضية ما قيمته (10% إلى 12%) ما أدى إلى انخفاض اسهم المستثمرين فيها، وهذا دفع المستثمرين للتوجه إلى الدولار.

والسبب الثاني في تحسن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل هو توقعات باحتمال أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي قيمة الفائدة إلى 3 أضعاف في نهاية 2021 لدعم الدولار مقابل العملات الاجنبية الاخرى.

الانتخابات الاسرائيلية

والسبب الثالث وفقًا للخبير أمين أبو عيشة، هو حجم الانفاق الإسرائيلي على الدعاية الانتخابية للكنيست الإسرائيلي والتي كلفت 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن الشركات الاسرائيلي قامت بشراء أكثر من 40 مليار دولار مما أدى لتحسين سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وعن السبب الرابع، أشار الخبير أبو عيشة إلى أن الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية وما ظهر في الصين من فيروس ووباء عالمي أدى إلى تحسن طفيف في سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الـ يوان الصيني.

كورونا والحرب التركية في سوريا

ولفت إلى أن كورونا أدى إلى أدى إلى انهيار الـ يوان الصيني بشكل كبير جدًا أمام العملات الأخرى بسبب وقف التجارة مع الصين خشية من تفشي الوباء لدول أخرى لم يصلها، وللمساهمة في محاصرة الوباء والسيطرة عليه.

أما السبب الخامس في تحسين صرف الدولار مقابل العملات الأخرى هو التدخل التركي في سوريا الذي أدى إلى انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي.