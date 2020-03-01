الاحتلال يدخل العشرات من جنوده للحجر الصحي

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عشرات من جنوده الإسرائيليين داخل الحجر الصحي بعد عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت ما تسمى بـ"هيئة البث الإسرائيلية (كان)"، ان 150 جنديًا إسرائيليًا ادخلوا إلى الحجر الصحي، خشيةً من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي السياق، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، انه سيتم فرض رقابة صحية على قرابة 300 جندي آخرين عادوا منتصف الشهر الماضي من إيطاليا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في وقت سابق، تعرض بعض المستوطنين للإصابة بفيروس كورونا، بعد عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية من الخارج، فيما تعتبر الجمهورية الصينية منشأ الفيروس.