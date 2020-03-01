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الغرفة التجارية بغزة تصدر تنويه مهم بشأن طلبات التصاريح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:16 - 01 مارس 2020
تصريح تجاري تصريح تجاري
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أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بغزة، اليوم الاحد، تنويهًا مهمًا بشأن موعد استقبال طلبات تصاريح التجار.

وذكرت الغرفة التجارية في بيان لها، أن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح لعدد 2000 التجارية فما فوق، هو يوم الخميس الموافق 5/3/2020، مؤكدة عدم استقبال أي طلب من تلك التصاريح بعد هذا التاريخ.

ودعت التجار الذين يحملون تصاريح أصلية فقط، للتوجه إلى الغرف التجارية العاملة في المحافظات الجنوبية، مشيرةً إلى أنّ التسجيل يكون وفق الشروط التالية:

. إحضار التصريح التجاري المحلي.

. فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحياتها.

. دعوة في نفس مجال الفاتورة.

. صورة شخصية على أسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.   

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت في تاريخ 18 فبراير الماضي، زيادة عدد تصاريح الدخول للأراضي المحتلة لفئة التجار، ليصل إلى 10 آلاف تصاريح، وذلك قُبيل انتخابات الاحتلال الإسرائيلي.

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